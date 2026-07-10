Россия получила билет на Олимп ценой Крыма и Донбасса?

Россия получила первый серьезный сигнал к возвращению в международный спорт. Международный олимпийский комитет снял приостановку членства Олимпийского комитета России и отменил часть прежних рекомендаций, ограничивавших участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
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