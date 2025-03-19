Россияне рассказали о ключевых факторах при выборе школы

Среди россиян, воспитывающих детей, почти половина обозначила близость к дому ключевым фактором при выборе школы, следует из совместного исследования сервиса «Яндекс Недвижимость» и московского девелопера Forma, с которым ознакомились «Известия» 19 марта.
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