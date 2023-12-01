ФСБ: задержанный в Рязанской области устроил атаку БПЛА на аэродром Дягилево

«20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево (Рязань)», — говорится в сообщении.
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