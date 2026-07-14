Действующий глава Украины Владимир Зеленский рискует не дожить до конца специальной военной операции (СВО), 14 июля предположил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в интервью интернет-ресурсу NEWS.
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