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Владимир Зеленский может не дожить до конца СВО, заявил депутат Госдумы РФ

Владимир Зеленский может не дожить до конца СВО, заявил депутат Госдумы РФ

Действующий глава Украины Владимир Зеленский рискует не дожить до конца специальной военной операции (СВО), 14 июля предположил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в интервью интернет-ресурсу NEWS.

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