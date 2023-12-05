ВСУ расстреляли 25 своих бойцов, которые решили сдаться России

РИАМО - 5 дек. Украинская артиллерия уничтожила группу своих же бойцов, которая хотела сдаться ВС РФ, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии