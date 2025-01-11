Гречку запретили с 11 января в Белоруссии, а россияне ее едят: что произошло с популярной крупой Ольга БезродняяВ последнее время на рынке продуктов питания могут возникать изменения и запреты, связанные с качеством продукции или ее соответствием установленным стандартам.