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Кучеров набрал 4 очка во 2-й раз в сезоне, став 2-й звездой матча с «Виннипегом». У него 51 балл в 40 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль и две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (7:4) и был признан второй звездой.

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