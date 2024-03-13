Учитель из Снежинска лишилась 150 тысяч рублей, поверив «координатору школы»

Мошенники обманули педагога из Снежинска на 150 тысяч рублей, представившись координатором школы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новой жертвой телефонных мошенников стала учительница из Снежинска.