Учитель из Снежинска лишилась 150 тысяч рублей, поверив «координатору школы»

Мошенники обманули педагога из Снежинска на 150 тысяч рублей, представившись координатором школы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новой жертвой телефонных мошенников стала учительница из Снежинска.
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