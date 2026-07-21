Месси ушел из сборной Аргентины

По данным Эрнана Кастильо, 39-летний нападающий произнёс эмоциональную речь перед одноклубниками сразу после игры, в которой рассказал партнерам, что это будет его последняя игра в составе аргентинской сборной.
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