Дональд Трамп — России: Продайте мне все зарубежные активы «Лукойл», тогда и о мире поговорим

Сделка на $20 млрд стала секретным двигателем переговоров по Украине — NYT Константин Ольшанский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Дональда Трампа, которая буксует со своими мирными переговорами по Украине, решила их еще больше усложнить.