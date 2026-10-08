Дональд Трамп — России: Продайте мне все зарубежные активы «Лукойл», тогда и о мире поговорим

Сделка на $20 млрд стала секретным двигателем переговоров по Украине — NYT Константин Ольшанский Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Дональда Трампа, которая буксует со своими мирными переговорами по Украине, решила их еще больше усложнить.
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