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Филипп Киркоров рассказал, как помог SHAMAN’у пробиться на эстраду

Филипп Киркоров рассказал, как помог SHAMAN’у пробиться на эстраду

Филипп Киркоров вспомнил о своем знакомстве с талантом SHAMAN, которого он знает уже более 10 лет. На пресс-конференции, посвященной завершению голосования на музыкальной премии “Виктория”, Киркоров рассказывал о своем долгом и интересном пути в российской эстраде.

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