Землетрясение магнитудой 4,1 в Северной Осетии: пострадавших и разрушений нет

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ночь на субботу в Северной Осетии, однако, по предварительным данным, площади разрушения и пострадавшие отсутствуют, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
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