В Самаре разгорелся публичный скандал вокруг двух ресторанов, которые подверглись критике за возможное оскорбление религиозных чувств верующих.
В Самаре два ресторана проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Комментарии
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Сергей Иовенко
И в чём оскорбление? Не нравится всяким фанатикам от религии этот ресторан, так пи..дуй и посещай другой, посему как другим в этом заведении всё прекрасно. Мне например не нравится когда захожу в магазин, а там лежит продукт и на нём написано "халяльная" которая намекает что я человек православный по отношению к другим какой-то не полноценный. А по хорошему это всё называется из мухи раздуть слона на весь мир и акцентировать внимание на себя любимом.
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