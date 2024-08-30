В Самаре два ресторана проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Сергей Иовенко

И в чём оскорбление? Не нравится всяким фанатикам от религии этот ресторан, так пи..дуй и посещай другой, посему как другим в этом заведении всё прекрасно. Мне например не нравится когда захожу в магазин, а там лежит продукт и на нём написано "халяльная" которая намекает что я человек православный по отношению к другим какой-то не полноценный. А по хорошему это всё называется из мухи раздуть слона на весь мир и акцентировать внимание на себя любимом.