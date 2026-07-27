Проверено ВСУ: Британия выбрала разведывательный беспилотник Tekever AR5 С 2010 года британская армия эксплуатирует тактические беспилотники Watchkeeper, 54 экземпляра к.
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Проверено ВСУ: Британия выбрала разведывательный беспилотник Tekever AR5 С 2010 года британская армия эксплуатирует тактические беспилотники Watchkeeper, 54 экземпляра к.
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