5000 мА·ч, 120 Вт, MIUI 13 и Snapdragon 888 Pro. Новые подробности о Xiaomi Mi Mix 4

Китайский источник приводит новые подробности о перспективном флагмане Xiaomi Mi Mix 4. На этот раз сообщается, что аппарат получит аккумуляторную батарею BM58 емкостью 5000 мА·ч, так что по автономности новинка не уступит тому же Mi 11 Ultra.
Китайский источник приводит новые подробности о перспективном флагмане Xiaomi Mi Mix 4. На этот раз сообщается, что аппарат получит аккумуляторную батарею BM58 емкостью 5000 мА·ч, так что по автономности новинка не уступит тому же Mi 11 Ultra.
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