Экс-депутат Рады Кива: Украина может отложить главный этап контрнаступления, пока не получит от США кассетные боеприпасы

tsan tsan

Ау, господа теленачальники, имейте хоть каплю самоуважения, уберите из эфиров этого Киву, которые не только бывший украинский политик, а организатор и многолетний руководитель "Правого сектора" на востоке Украины, создатель и командир националистического батальона "Полтавщина", участник АТО.