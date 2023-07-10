Экс-депутат Рады Кива: Украина может отложить главный этап контрнаступления, пока не получит от США кассетные боеприпасы
Киевская сторона может отложить главный этап контрнаступления, пока не получит от Соединенных Штатов кассетные боеприпасы.
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Ау, господа теленачальники, имейте хоть каплю самоуважения, уберите из эфиров этого Киву, которые не только бывший украинский политик, а организатор и многолетний руководитель "Правого сектора" на востоке Украины, создатель и командир националистического батальона "Полтавщина", участник АТО.
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