Из-за подруги я осталась без денег

Женские страстиКрасотаИз-за подруги я осталась без денег Каждый день вижусь с лучшей подругой, мы очень близки, но вот незадача - она постоянно клянчит у меня что-то.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвановнаКак они подружка это халявщица какая-тоВладимир ЛисуковЯ тоже после годового знакомства с подругой остался без денег. Хапала всё, что видела и выпрашивала. Потом два года клялась в любви, но я отшил её навсегда. Перевоспитанию не подлежала. Это такой тип людей, с которыми лучше не надо поддерживать никаких отношений.Василий ВанеевКорыстная подруга, попробуйте отказать и она перестанет быть подругой.А2Александр 24Если это лучшая подруга,то каковы остальные? Словом,между понятиями "друг" ( у мужиков ) и "подруга" (у женщин ) дистанция огромного размера. Мы словами "лучший друг " не разбрасываемся.Комментировать
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