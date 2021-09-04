Женские страсти

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Из-за подруги я осталась без денег

Из-за подруги я осталась без денег

Каждый день вижусь с лучшей подругой, мы очень близки, но вот незадача - она постоянно клянчит у меня что-то.

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Ивановна
Как они подружка это халявщица какая-то
Владимир Лисуков
Я тоже после годового знакомства с подругой остался без денег. Хапала всё, что видела и выпрашивала. Потом два года клялась в любви, но я отшил её навсегда. Перевоспитанию не подлежала. Это такой тип людей, с которыми лучше не надо поддерживать никаких отношений.
Василий Ванеев
Корыстная подруга, попробуйте отказать и она перестанет быть подругой.
Александр 24
Если это лучшая подруга,то каковы остальные? Словом,между понятиями "друг" ( у мужиков ) и "подруга" (у женщин ) дистанция огромного размера. Мы словами "лучший друг " не разбрасываемся.

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