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Владимирские новости

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Игорь Игошин назначен зампредом комитета Госдумы по конкуренции

Игорь Игошин назначен зампредом комитета Госдумы по конкуренции

Игошин работает в Госдуме с 1999 года, победив на последних выборах с результатом 62,97% голосов. Воспитывает четверых детей, в 2016 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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