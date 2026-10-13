Игорь Игошин назначен зампредом комитета Госдумы по конкуренции

Игошин работает в Госдуме с 1999 года, победив на последних выборах с результатом 62,97% голосов. Воспитывает четверых детей, в 2016 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым