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Аморима поздравили с 40-летием: «После двух месяце в «Манчестер Юнайтед» чувствую себя на 50»

Аморима поздравили с 40-летием: «После двух месяце в «Манчестер Юнайтед» чувствую себя на 50»

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима поздравили с 40-летием после победы над «Фулхэмом» (1:0) в 23-м туре АПЛ.

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