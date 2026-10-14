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Coins.ph заявляет о сохранении лицензии ЦБ Филиппин на фоне слухов о ее возможном отзыве

Coins.ph заявляет о сохранении лицензии ЦБ Филиппин на фоне слухов о ее возможном отзыве

Coins.ph сообщила, что сохраняет лицензию Центрального банка страны, несмотря на появившиеся сообщения о возможной угрозе ее аннулирования из-за предполагаемых транзакций с участием офшорных игорных операторов.

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