Северный ГрадЪ Новый Уренгой, обычный маршрут, привычный пассажирский автобус. Люди заходят, оплачивают проезд, рассаживаются по местам.
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