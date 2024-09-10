Во время велофестиваля на Сельскохозяйственной ограничат движение транспорта

В связи с проведение Московского осеннего велофестиваля 14 сентября этого года с 12:00 до 16:00 на ряде улиц, в том числе и в Ростокине, будет ограничено движение автотранспортных средств и наземного городского транспорта.
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