РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Во время велофестиваля на Сельскохозяйственной ограничат движение транспорта

В связи с проведение Московского осеннего велофестиваля 14 сентября этого года с 12:00 до 16:00 на ряде улиц, в том числе и в Ростокине, будет ограничено движение автотранспортных средств и наземного городского транспорта.

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