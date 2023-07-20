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Товарищеские матчи. «Милан» сыграет с «Лумеццане», «Боруссия» против «Ломмела»

Товарищеские матчи «Милан» – «Лумеццане» Италия Д3 – 18:00   «Наполи» – «Анауне» Италия – 19:00   «Боруссия» Дортмунд Германия – «Ломмел» Бельгия – 19:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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