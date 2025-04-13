Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Никакой не будет тройственный. Есть же БРИКСТройственный союз...
  • Виталий Сорокин
    Смирись и заткнись...это кому? думаю Трампу...Пора задуматься идиоту...«Смирись или затк...
  • Eduard
    Всё это странно.Утонули,но в тхнике.Выполз один,но умер.Какая-то чушь.Опять Европа всем врет! Там привыкли сказки рас...Только правда об ...

Прозрели? Охота на Чубайса началась всерьёз: За проделки бывшего неприкасаемого шефа взялось АО "Роснано"

Прозрели? Охота на Чубайса началась всерьёз: За проделки бывшего неприкасаемого шефа взялось АО "Роснано"

Для некоторых в России это стало шоком: АО "Роснано" подало иск на своего бывшего главу, ныне израильского гражданина Анатолия Чубайса, и семерых его бывших заместителей, требуя взыскать с них нанесённые убытки в размере… 5,6 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Лиха беда начало.
Ответить
9 час.
наверх