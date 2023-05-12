Царьград

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Челябинцев бесплатно проверяют на интимные инфекции

Челябинцев бесплатно проверяют на интимные инфекции

В минздраве региона рассказали про Центр диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путём.В Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере работает Центр диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путём.

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