Вашингтон намерен перекрасить «флот злодеев». И сотни танкеров как бабочки потянутся к свету Юрий Енцов Фото: IMAGO/Daniel Scharinger/TASS Материал комментируют: Юрий Горохов Американские власти хотят, чтобы подсанкционные танкеры вернулись к законной перевозке нефти, пройдя специальную процедуру, заявил американский министр энергетики Крис Райт на мероприятии в Нью-Йорке: «Мы собираемся перевести часть судов из того, что я называю „флотом злодеев“, во „флот добра“.