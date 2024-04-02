Стратегия обороны: Харьков превратят в укрепрайон

Украинский генерал Сергей Кривонос высказал идею о превращении жилой застройки Харькова, состоящей из 22 тысяч домов, в укрепленный район, чтобы город мог дольше сдерживать возможное российское наступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии