Стало известно, сколько стоит квартира Билана с видом на Кремль

Стало известно, сколько стоит квартира Билана с видом на КремльДима БиланРиелтор Аполлинария Соколова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что певцу Диме Билану новая квартира обошлась минимум в 90 миллионов рублей.
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