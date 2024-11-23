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"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

"Северные потоки" могут отойти товарищу Трампа: Сделка перед "большой войной" заставила Бобровского поперхнуться чёрной икрой

Царьград Коллаж: Царьград Западные СМИ сообщают о возможной покупке "Северных потоков" товарищем Дональда Трампа Стивеном Линчем.

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