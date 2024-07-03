Panmnesia расширит память GPU с помощью DRAM или даже SSD Южнокорейский стартап Panmnesia ...

Panmnesia расширит память GPU с помощью DRAM или даже SSDЮжнокорейский стартап Panmnesia сообщил о разработке специализированного CXL-решения, которое позволяет расширять встроенную память ускорителей на базе GPU путём подключения внешних блоков DRAM или даже SSD.
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