В Кабардино-Балкарской Республике сотрудники полиции прочитали лекции в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино - Балкарской Республике совместно с представителями министерств просвещения и здравоохранения побывали в МКОУ СОШ №2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 25 и провели с учащимися профилактическую беседу.