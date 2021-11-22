Муратбек Касымбай о своих эмоциях после победы на ЧМ по панкратиону: «Я заплакал, когда подняли мою руку»

 Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай в интервью основателю Tobet Top Team Диасу Кабдулову рассказал о своих эмоциях после победы на ЧМ по панкратиону: «Я заплакал, когда подняли мою руку в финале.

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