Закон, порядок, государство

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...

В чемпионате "Абилимпикс" победила студентка технического колледжа Уссурийска

В чемпионате "Абилимпикс" победила студентка технического колледжа Уссурийска

Студентка Дальневосточного технического колледжа в Уссурийске завоевала бронзовую медаль в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх