В чемпионате "Абилимпикс" победила студентка технического колледжа Уссурийска

Студентка Дальневосточного технического колледжа в Уссурийске завоевала бронзовую медаль в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.