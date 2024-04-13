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ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями за дальнейшую эскалацию

ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями за дальнейшую эскалацию

Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency Иран в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе будет нести ответственность, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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