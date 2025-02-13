«Фейеноорд» уволил тренера, отдал «Милану» главного форварда – и все равно победил!

Меньян привез. «Милан» проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов – 0:1. А ведь перед матчем итальянцы выглядели фаворитами: голландцы в кризисе, уволили тренера перед игрой, сам «Милан» еще купил их главного бомбардира – Сантьяго Хименеса.
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