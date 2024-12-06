До последней субботы декабря ограничат автодвижение на южной окраине Астрахани

Из-за ремонтных работ. В связи с проведением ремонтных работ в Советском районе Астрахани с 08:00 6 декабря до 17:00 28 декабря вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по 1-ому Рождественскому проезду на участке от ул.