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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"

ИЗВЕСИЯ / Cергей Коньков Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières), следует из данных ведомственного сервиса по проверке интернет-сайтов на предмет ограничений.

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