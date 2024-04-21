Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"

ИЗВЕСИЯ / Cергей Коньков Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации "Репортеры без границ" (Reporters sans frontières), следует из данных ведомственного сервиса по проверке интернет-сайтов на предмет ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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