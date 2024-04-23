Макрон подгадал момент с русскими и обыграл всю Европу

Эммануэль Макрон оказался неожиданным бенефициаром готовящегося 14-го пакета санкций против России. Брюссель собирается запретить странам союза покупать русский сжиженный газ, которого Париж за три месяца закупил на сумму в 600 миллионов евро.
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