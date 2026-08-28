Суд решил судьбу директора автопредприятия, чей автобус сбил людей у храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге

Суд апелляционной инстанции Свердловской области подтвердил законность продления ареста директору автотранспортной компании «Авто-Ном» Алексею Яркову, обвиняемому по делу о гибели людей в ДТП у храма «Большой Златоуст».
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