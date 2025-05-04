Пенсионные выплаты в России могут уменьшиться в 2025 году

Некоторые обстоятельства могут вести к урезанию пенсий граждан России. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление кадровыми ресурсами» РЭУ имени Г.
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