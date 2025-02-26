🕯 В Ленинском районе сегодня пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Сержант Роман Коротченков погиб в Клещеевке Артёмовского района Донецкой Народной Республики.
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🕯 В Ленинском районе сегодня пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Сержант Роман Коротченков погиб в Клещеевке Артёмовского района Донецкой Народной Республики.