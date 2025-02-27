🥞 А теперь к важным вопросам. Пора узнать, какой вы блин! В разгаре масленичная неделя. Мы решили задуматься о фундаментальных вопросах Вселенной.
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🥞 А теперь к важным вопросам. Пора узнать, какой вы блин! В разгаре масленичная неделя. Мы решили задуматься о фундаментальных вопросах Вселенной.