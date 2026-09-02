В Анапе мужчина напал на женщину и бился головой о машины

В Анапе мужчина напал на женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край». «Вечером 1 сентября на улице Парковой прохожие услышали крики женщины, которая просила защитить ее от мужчины.
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