Известная певица Алла Пугачёва была вынуждена нарушить "обет молчания" после появившихся новостей про неё.
Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?
Комментарии
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Геннадий Исаков
Ну что обижаться на дуру, болтает не думая. Мозги пропила. С артистами такое бывает. В старое время поход купца в театр назывался так: "Шел ловчила по топчилу в мокроступах на позорище". А в театре публику развлекали скоморохи и позорники. А теперь такая "позорница" возомнила себя идолом. Ну, тупая!
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14 час.
Владимир Соловьев
А ЧТО СКАЖЕТ ПЕСКОВ НА ЕЁ "ВЫСТУПЛЕНИЕ"?
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13 час.
Ирина Трифонова
Аристократизмом здесь вообще не пахнет. Буржуазное мещанство, стремление к безвкусной роскоши и вульгарное поведение
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12 час.
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