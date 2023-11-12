Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

Геннадий Исаков

Ну что обижаться на дуру, болтает не думая. Мозги пропила. С артистами такое бывает. В старое время поход купца в театр назывался так: "Шел ловчила по топчилу в мокроступах на позорище". А в театре публику развлекали скоморохи и позорники. А теперь такая "позорница" возомнила себя идолом. Ну, тупая!