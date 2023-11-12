Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Ну что обижаться на дуру, болтает не думая. Мозги пропила. С артистами такое бывает. В старое время поход купца в театр назывался так: &quot;Шел ловчила по топчилу в мокроступах на позорище&quot;. А в театре публику развлекали скоморохи и позорники. А теперь такая &quot;позорница&quot; возомнила себя идолом. Ну, тупая!
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