Получить в России шенген стало еще сложнее

Фото: ria.ru С каждым годом становится всё сложнее и сложнее получать шенгенские визы, об этом сообщают консульства стран ЕС, теперь они требуют предоставить выписку из Фонда пенсионного и социального страхования.
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