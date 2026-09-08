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Царьград

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Блумберг: Volkswagen может продать Ducati за 1,25 миллиарда евро

Блумберг: Volkswagen может продать Ducati за 1,25 миллиарда евро

Volkswagen рассматривает продажу производителя мотоциклов Ducati в ходе пересмотра активов. Итальянская марка может быть продана за 1,25 млрд евро.

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