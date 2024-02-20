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Президент Венесуэлы Мадуро хочет посетить Москву после президентских выборов

Президент Венесуэлы Мадуро хочет посетить Москву после президентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России и поздравить Владимира Путина с победой.

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