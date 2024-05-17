Ракетное наступление на Крым: Снова бьют по аэродрому, в сторону Крымского моста вышли катера

Вторую ночь кряду Украина атакует Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Удары наносятся по аэродрому Бельбек и уже имели для нас неприятные последствия, однако дальше ситуация может оказаться ещё хуже.
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