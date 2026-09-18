Скончался заслуженный артист России Аркадий Куликов

В возрасте 76 лет ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Тверского государственного театра кукол Аркадий Куликов.
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