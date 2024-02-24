Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Конец близок: Восточная Европа уже не доверяет Западной – Bloomberg

Конец близок: Восточная Европа уже не доверяет Западной – Bloomberg

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, так как, по их мнению, они «не прислушиваются» к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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